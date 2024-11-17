Парламентская встреча COP29 стала одной из самых масштабных - генсек IPU

БАКУ /Trend/ - Заседание на COP29 войдет в историю как одно из самых масштабных и результативных парламентских мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь IPU Мартин Чунгонг, выступая перед участниками Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Уверен, что это заседание войдет в историю как одно из самых масштабных и результативных парламентских мероприятий, которые мы когда-либо организовывали. Представленный итоговый документ — это результат широкого консультативного процесса, который стремился учесть мнения максимально большого числа парламентариев. Это усилие направлено на то, чтобы каждый из вас почувствовал сопричастность и приверженность выполнению рекомендаций, содержащихся в этом документе.

Документ можно рассматривать как план действий парламентов. В нем четко изложены конкретные и действенные обязательства, которые парламенты готовы взять на себя. Этот документ также является символом силы единства", - пояснил он.

Отметим, что в рамках Парламентской встречи COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, состоялось принятие итогового документа. По итогам двухдневной встречи парламентариев на полях COP29 стороны также определили дальнейшие действия по борьбе с климатическими изменениями.