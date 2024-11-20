Поддержка, которой мы ждали десятилетиями, пришла из Азербайджана - Кабине Думбия

БАКУ /Trend/ - Поддержка, которой мы ждали десятилетиями, пришла из Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Организации по развитию, защите и восстановлению деревьев (ASRAD) Кабине Думбия во время встречи с представителями африканских государств, пострадавших от колонизации, которые посетили Азербайджан в рамках COP29.

"Одно государство стремится к суверенитету другого государства и создает группу, и это похвально. Мы десятилетиями ждали этой поддержки. Впервые эта инициатива пришла из Азербайджана.

Поздравляю Азербайджан с организацией COP29. Бакинская инициативная группа оказала нам большую поддержку. Я также приветствую председательство Азербайджана в Движении неприсоединения", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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