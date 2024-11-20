COP29 может послужить очень важной платформой для стран, страдающих от неоколониализма - представитель Нигерии

БАКУ /Trend/ - COP29 может сыграть очень важную роль в качестве платформы для народов и сообществ, страдающих от неоколониализма.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный редактор Нигерийского агентства по климатической грамотности и справедливости "DA News Media Advocacy" Абдуллахи Даре Акогун, находящийся с визитом в Баку.

"Думаю, что COP29 может сыграть очень важную роль в качестве платформы для народов и сообществ, страдающих как от изменения климата, так и от неоколониализма. Я благодарен Бакинской инициативной группе за предоставленную нам такую возможность. Особо следует подчеркнуть, что во время организованной в Баку COP29 были определены пути выхода из проблем, вызванных изменением климата. Дальнейшее сотрудничество с Бакинской инициативной группой будет способствовать этому процессу", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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