Временный поверенный Польши в Азербайджане вызван в МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван временный поверенный Польши в стране Михал Гречило.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи, был выражен протест в отношении участия несмотря на предупреждения азербайджанской стороны президента Польши Анджея Дуды в совместной с миссией Европейского Союза в Армении антиазербайджанской пропаганде, посетив армяно-азербайджанский пограничный регион, близ села Кярки, все еще находящегося под оккупацией Армении.

Было напомнено, что данная миссия, вопреки заявленным целям региональной стабильности, а также вклада в построение доверия между Азербайджаном и Арменией, широко используется как инструмент против Азербайджана.

Было доведено до сведения, что эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям, что необходимо избегать подобных шагов, затрагивающих легитимные интересы безопасности Азербайджана.

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