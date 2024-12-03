В ООН обсуждают выступления в Армении на почве ненависти к азербайджанцам и туркам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 3 декабря в рамках 114-й сессии Комитета ООН по искоренению расовой дискриминации докладчик по Армении Юнг Кам Чон выразил обеспокоенность тем, что в этой стране отсутствует законодательство, криминализирующее расистские организации и участие в этих организациях, и рассказал о преступлениях, совершенных на почве ненависти, сообщает Trend.

Говоря о том, что армянская идентичность используется для оправдания нетерпимости к меньшинствам, докладчик обратил внимание на то, что в Армении происходят выступления на почве ненависти к людям из-за их этнической и национальной принадлежности, и подчеркнул, что такие выступления также имеют место против азербайджанцев и турков.

В то же время он поднял вопрос, связанный с тем, что несколько дней назад в Армении совершил экстренную посадку самолет, на борту которого находился гражданин Грузии азербайджанского происхождения, которому не разрешили сойти с самолета, и попросил разъяснений по этому поводу у армянской делегации.

Глава армянской делегации, заместитель министра иностранных дел этой страны Ваан Костанян, пытаясь выйти из ситуации, рассказал о "трудностях, с которыми сталкиваются власти Армении".

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