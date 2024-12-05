Азербайджанцев изгнали с их исторических земель из-за этничности - Хусейн Ишыксал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское население было вынуждено покинуть свои исторические земли исключительно по причине своей этнической принадлежности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал специальный советник Президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии, профессор Хусейн Ишыксал на II международной конференции на тему "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Кроме насильственной депортации, мы также наблюдаем акты культурного геноцида. Это лишь один из множества исторических примеров.

Мы видим разрушенные мечети и утраченные исторические и культурные наследия. Ущерб, согласно моим исследованиям, превышает 2,5 миллиарда долларов США для частной собственности и 17,5 миллиарда для государственной", - сказал он.

По его словам, азербайджанцы и турки-киприоты подвергаются насилию, притеснениям и уничтожению их идентичности и культурного наследия - это один из наиболее игнорируемых и малоизвестных вопросов для международного сообщества.

Отметим, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагиваются следующие темы: история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.