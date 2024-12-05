В работе над текстом проекта двустороннего соглашения с Арменией достигнут значительный прогресс - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В работе над текстом проекта двустороннего соглашения с Арменией достигнут значительный прогресс.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает Trend.

"Со времени последнего заседания Совета министров Азербайджан и Армения в результате прямого двустороннего диалога завершили делимитацию и демаркацию части своих границ. Недавно вступившее в силу Положение о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеспечит реализацию следующих этапов работы по делимитации. Также был достигнут значительный прогресс в работе над текстом проекта двустороннего соглашения. Эти достижения наглядно показывают, что прямые двусторонние переговоры - лучший и единственный доступный путь продвижения в процессе нормализации, за который Азербайджан последовательно выступает.

Несмотря на достигнутый прогресс, на пути нормализации все еще остаются нерешенные проблемы. Его завершение зависит от выполнения Арменией заявленного ею обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и устранения территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции и других законодательных актах.

Отношения мира и добрососедства не могут быть прочными и необратимыми, если в конституции Армении ставится под сомнение признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!