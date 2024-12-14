БИГ проводит совместную работу с известными исследователями в области деколонизации

БАКУ /Trend/ - В этом году Бакинская инициативная группа (БИГ) подписала 5 меморандумов. БИГ тесно сотрудничает с зарубежными исследователями, мозговыми центрами в области деколонизации.

Об этом заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов во время презентации масштабного отчета группы по случаю Дня деколонизации, сообщает Trend.

Он сказал, что в этом случае иностранными исследователями были подготовлены два авторитетных отчета.

"Одна из целей исследования состоит в том, чтобы показать читателям, что, несмотря на одинаковое администрирование и законодательство, материковая часть Франции сильно отличается от заморских территорий, и французское правительство проводит целенаправленную политику дискриминации в этом отношении.

Сосредоточившись на ключевых экономических показателях, таких как уровень доходов, структура экономики, внешний долг, импорт и экспорт, производство энергии и инфраструктура, это исследование представляет различные возможности и проблемы, с которыми сталкивается каждый регион", - отметил А.Аббасов.

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