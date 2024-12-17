Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 декабря первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, сначала турецкая делегация посетила могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

"На встрече в Генеральном штабе Азербайджанской Армии генерал-полковник К.Велиев поприветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Отметив, что сложившееся успешное военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружеских и братских отношениях, начальник Генерального штаба рассказал о вкладе этих союзнических отношений в армейское строительство обеих стран и подчеркнул важность их дальнейшего развития.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Т.Алтуг отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества, направленного на расширение обмена опытом между обеими странами, и подчеркнул значение совместных учений, продемонстрировавших, что Азербайджан является важным партнером Турции.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем делегация братской Турции встретилась с советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем. На встрече был проведен широкий обмен мнениями о положительных результатах работы по применению в армии Азербайджана модели Вооруженных сил Турецкой Республики и по другим вопросам.

В заключение турецкая делегация посетила Центральный командный пункт и ознакомилась с созданными здесь условиями", - говорится в сообщении ведомства.

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