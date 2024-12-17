В Азербайджане продлен срок предоставления посевных субсидий

БАКУ /Trend/ - Срок предоставления посевных субсидий продлен до 1 января 2030 года.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".

Согласно документу, срок предоставления посевной субсидии на выращивание подлежащего страхованию растения, включенного в список, утвержденный Советом по аграрным субсидиям, на площади 10 га и более после заключения договора страхования продлено до 1 января 2030 года.