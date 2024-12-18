Президент Ильхам Алиев: Лживая четверка - Washington Post, New York Times, Figaro и Le Monde - начали кампанию дискредитации против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Лживая четверка - Washington Post, New York Times, Figaro и Le Monde - вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций начали кампанию дискредитации, атаки каждый день.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, говоря о кампании дискредитации некоторых западных СМИ во время COP29.

«Главная трудность была в том, что мы были ограничены во времени. Как правило, странам дается два года на подготовку. В нашем же случае было 11 месяцев. Это было из-за того, что еще буквально за 2-3 дня до принятия решения в декабре прошлого года Армения все еще блокировала кандидатуру Азербайджана. И поскольку не было консенсуса, вопрос будет ли СОР29 в Баку или нет, решался в последние дни. Поэтому у нас всего было 11 месяцев на подготовку, и это было самой большой трудностью. Поскольку нам надо было создать места для того, чтобы мы могли принять более 70 тысяч. Зарегистрированных участников было 76 тысяч. И разместить, и провести заново сертификацию гостиничного фонда, поскольку у нас гостиничного фонда на такое количество нет, определить места локации гостей. Для этого были определены разные зоны отдыха, а также построенные, но еще не сданные в эксплуатацию объекты жилого фонда, их надо было привести в соответствие с гостиничными нормами. Это была огромная организационная работа, и мы с честью справились. То есть, насколько я знаю, за все время проведения этой конференции было 10 жалоб на организацию, которые были сразу же оперативно отрегулированы, и, как говорится, гости все были довольны.

Второй сложностью, если можно ее назвать сложностью, я бы сказал, больше как бы определенным дискомфортом, было совершенно немотивированное чувство агрессии, такой вот злобы, перемешанной с завистью и каким-то невосприятием Азербайджана, что как это, такая страна и вдруг получила такую конференцию. Нас начали обзывать в разных западных медиа petrostate. Хотя в принципе ничего плохого в этом нет. Я, выступая на открытии, сказал, что если бы нас называли petrostate в XIX веке, когда мы поставляли более 50 процентов мировой нефти, это было бы нормально. Но когда сегодня фейк-ньюс страны, которая производит почти что миллиард тонн нефти, я имею в виду США, против наших 30-ти, называют нас petrostate…

У нас добыча нефти в районе 30 миллионов всего. Когда сосед этой страны, я имел в виду Канаду, добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас petrostate, несправедливо. Но группа этих фейк-ньюс, - это, кстати, не мое выражение, я просто позаимствовал у Президента Трампа, и оно мне очень нравится, я думаю, очень емкое и очень такое адресное, - такая лживая четверка, как мы их называем, Washington Post, New York Times, Figaro и Le Monde - вот это лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Каждый день. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости, отвращения. Ну и, конечно же, сложно было добиться результата, потому что мы не глобальный актор в этой сфере», - сказал глава государства.