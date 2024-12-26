Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Сербской Республики Босния и Герцеговина Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" на территории Казахстана.
"Ваше превосходительство.
Уважаемый Президент Азербайджанской Республики, дорогой друг.
Позвольте выразить глубокую печаль и скорбь в связи с крушением самолета «Азербайджан Хава Йоллары» на территории Казахстана.
Смерть человека – это всегда тяжелейшая утрата. Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Уважаемый Президент, еще раз выражая глубокую симпатию Вашему народу, желаю Вам терпения в эти трудные моменты", - говорится в письме.