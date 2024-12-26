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Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 26 декабря 2024 14:25 (UTC +04:00)
Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Официальный сайт Президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Сербской Республики Босния и Герцеговина Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" на территории Казахстана.

"Ваше превосходительство.

Уважаемый Президент Азербайджанской Республики, дорогой друг.

Позвольте выразить глубокую печаль и скорбь в связи с крушением самолета «Азербайджан Хава Йоллары» на территории Казахстана.

Смерть человека – это всегда тяжелейшая утрата. Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Уважаемый Президент, еще раз выражая глубокую симпатию Вашему народу, желаю Вам терпения в эти трудные моменты", - говорится в письме.

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