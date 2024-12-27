Началось последнее заседание осенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27 декабря проходит последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка заседания включает в себя 17 нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, разрешении на реализацию "Соглашения о восстановлении, разведке, разработке, долевом разделе добычи золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод)";

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".

3. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о военном сотрудничестве в области обороны".

4. Законопроект "О дипломатической службе" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "Об утверждении Консульского устава Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственной службе", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, проходящих административно-техническую службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики", "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, законы "Об охране здоровья населения", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О психиатрической помощи", "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "О борьбе с торговлей людьми" и "О предупреждении домашнего насилия" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в законы "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике", "О валютном регулировании", "О служебном и гражданском оружии", "О товарных знаках и географических указаниях", "О нотариате", "Об исполнительной власти", "Об исполнении", "О лотереях", "О государственном реестре недвижимости" и "О медиа" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовом кодексе Азербайджанской Республики, Миграционном кодексе Азербайджанской Республики, законах "Об охране здоровья населения", "О дорожном движении", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", "О медицинском страховании", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О государственном реестре недвижимости", "Об адресной государственной социальной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "Об образовании", "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об обязательном страховании", "О лицензиях и разрешениях", "О правах инвалидов" и "О занятости" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в законы "О газоснабжении", "О государственной пошлине", "Об экспортном контроле", "О применении особого экономического режима к экспертной нефтегазовой деятельности", "Об электроэнергетике" и "Об энергетике" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в законы "О библиотечном деле" и "О музеях" (второе чтение).

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