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Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "Об основах финансов муниципалитетов"

Политика Материалы 15 января 2025 17:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "Об основах финансов муниципалитетов"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов".

Как сообщает в среду Trend, согласно изменению, доходы и расходы муниципального бюджета будут отражены в информационной системе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований.

Так, расходы муниципального бюджета осуществляются через эту информационную систему, а соответствующие платежи будут обеспечены посредством поставщиков платежных услуг.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые указы, связанных с исполнением соответствующего закона.

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