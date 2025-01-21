Колониальная политика Франции рассчитана на уничтожение идентичности народа Реюньона - Бенджамин Клемент

БАКУ /Trend/ - Французская колониальная политика была рассчитана на то, чтобы стереть с лица земли этническую идентичность народа Реюньона.

Об этом сказал член движения за независимость "Ka Ubuntu" Бенджамин Клемент во время выступления на брифинге для СМИ, организованном Бакинской инициативной группой в рамках международной конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету", посвященной колонизированному Францией острову Реюньон.

Он отметил, что часть преступлений, совершенных Францией в Реюньоне, не известна общественности.

"Мы хотим восстановить справедливость и вернуть нашу независимость в качестве компенсации за эти преступления. Безработица в Реюньоне выросла из-за колониальной политики. Из-за этого молодежь вынуждена уезжать во Францию в качестве рабочих. При этом они стараются заставить народ забыть свой язык. Они думают, что если народ забудет свой язык, то забудет и об их колониальной политике", - сказал он.

Отметим, что остров Реюньон был открыт португальскими путешественниками в начале 1500-х годов. Остров был захвачен французами во времена правления Людовика XIV в 1642 году и назван островом Бурбонов, а три года спустя была основана первая постоянная колония.

На острове Реюньон наследие колониализма продолжает оказывать влияние на экономическую, политическую и социальную сферы. Доминирующая позиция Франции на острове и её мощные механизмы влияния создают серьёзные препятствия для усилий местного населения по достижению политической и экономической независимости.

В экономической сфере это проявляется в высокой зависимости острова от Франции в области внешней торговли и инвестиций, ослаблении местного производства и высоком уровне безработицы. В политической сфере модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией, ограничивают право народа Реюньона на самоопределение и минимизируют его участие в процессе принятия решений.

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