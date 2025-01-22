Состоялось подготовительное заседание по делу лица, обвиняемого в государственной измене

БАКУ/Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой 21 января состоялось подготовительное заседание по делу Ивана Николаевича Светличного, арестованного в рамках уголовного дела, которое велось Службой государственной безопасности (СГБ), сообщает в среду Trend.

Как сообщает Trend, Светличный, являющийся гражданином Азербайджанской Республики, обвиняется по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена).

Иван Светличный подозревается в государственной измене, выраженной в умышленном шпионаже и выполнении заданий иностранных спецслужб, направленных против государственной безопасности, суверенитета и обороноспособности Азербайджанской Республики.

Какие конкретные действия он совершил, станут известны после того, как на следующем судебном заседании будет оглашено обвинение.

Суд назначен на 3 февраля.