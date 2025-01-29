Назначен новый торговый посланник Великобритании по Азербайджану и ЦА

БАКУ /Trend/ - Член Палаты лордов парламента Великобритании Джон Олдердейс назначен торговым посланником Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство торговли и бизнеса Великобритании.

Отмечается, что министр торговли Великобритании сегодня объявил о назначении команды для глобального развития. 32 новоназначенных торговых посланника будут работать над увеличением экспортного и инвестиционного потенциала Великобритании с целью стимулирования экономического роста в рамках плана изменений правительства. В соответствии с этим назначением лорд Джон Олдердейс будет исполнять обязанности торгового посланника Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии.

Джон Олдердейс — политик из Северной Ирландии, занимавший различные влиятельные должности. С 1998 по 2004 год он был спикером Ассамблеи Северной Ирландии.