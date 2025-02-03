Внесены изменения в структуру министерства экономики Азербайджана - указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности министерства экономики Азербайджана.

Как сообщает Trend, согласно указу, увеличены штатные единицы министерства экономики. Согласно решению, общее число сотрудников, работающих в структурах министерства, достигло 3324 человек. Из них 2641 - должностные лица и 683 - обслуживающий персонал.

Кроме того, в указе предусмотрена замена цифр "4494" на "5651", а также внесение изменений в штатное расписание и структуру министерства.

Настоящий указ действует с 1 января 2025 года.