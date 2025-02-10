Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 февраля было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проведенном в расположенном в Бакинском судебном комплексе Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие потерпевшие, из правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве представителя потерпевшего от имени Азербайджанского государства – руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

Защитник Рубена Варданяна, адвокат Авраам Берман подал ходатайство о создании условий для конфиденциальной встречи с подзащитным. Суд удовлетворил ходатайство, создал обвиняемому условия для конфиденциальной встречи с адвокатом, после чего в суде был объявлен перерыв.

После перерыва судебное заседание было продолжено.

Председательствующий судья объявил о привлечении к судебному процессу новых переводчиков. Стороны обвинения и защиты не возражали против участия привлеченных к суду новых переводчиков.

Затем Рубен Варданян, ссылаясь на отказ в удовлетворении поданных им ходатайств, заявил о заинтересованности коллегии судей в уголовном преследовании и выразил протест против состава суда. Адвокаты обвиняемого защитили протест.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, выражая отношение к ходатайству, отметил, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики установлены конкретные обстоятельства протеста в адрес судьи, данный протест должен быть обоснован.

Вместе с тем на основании законодательства протест возможен при наличии конкретных и достоверных доказательств, подтверждающих заинтересованность судьи в уголовном преследовании. Прокурор сказал, что на нынешнем этапе процесса сторона защиты не предъявила конкретного доказательства относительно заинтересованности судебной коллегии в уголовном преследовании, поэтому протест должен быть оставлен без рассмотрения.

Руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов в качестве представителя потерпевшего и участвующие в суде другие потерпевшие также попросили суд оставить протест без рассмотрения.

Затем суд удалился на совещание для рассмотрения протеста. На основании объявленного после совещания решения протест был оставлен без рассмотрения.

Адвокат Р.Варданяна, обратившись к суду, вновь попросил создать условия для конфиденциальной встречи с подзащитным. Судья создал условия для конфиденциальной встречи.

В связи с этим в суде был объявлен перерыв.

После перерыва судебный процесс был продолжен объявлением прокурорами, защищающими государственное обвинение, резолютивной части обвинительного акта по уголовному делу.

Государственные обвинители объявили эпизоды обвинительного акта по преступным деяниям, связанным с оккупацией суверенной территории Азербайджанской Республики в результате агрессивной войны, развязанной преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других под руководством, по указанию и инструкциям высокопоставленных лиц армянского государства, его структурных подразделений, материальной, технической поддержке, поддержке личным составом управлений в централизованном порядке, непосредственном участии, а также под строгим контролем, вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении на территории Азербайджана вопреки нормам внутреннего и международного права в целях военной агрессии против Азербайджана.

Государственный обвинитель Вюсал Абдуллаев подчеркнул, что, согласно выдвинутому обвинению, в результате агрессивной войны, проводимой упомянутым государством Армения, его вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями, город Ханкенди, Кяльбаджарский, Шушинский, Лачинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский районы полностью, село Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, 7 сел Газахского района - Баганис-Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу, Гызылгаджилы, Юхары Аскипара, районные центры и ряд сел Агдамского и Физулинского районов, ряд сел Тертерского района были оккупированы путем сожжения, взрывов в результате обстрела из артиллерийских установок, частичного и полного разрушения различным физическими методами, а также грабежа, разбоя, актов вандализма, разграбления и другими способами.

В результате оккупации 12 городов, 18 поселков, 895 сел - в целом 925 населенных пунктов, являющихся суверенными территориями Азербайджана, на протяжении многих лет удерживались под оккупацией. Тем самым был нанесен материальный ущерб на сумму более 20 миллиардов манатов, включая свыше 19 миллиардов манатов по 37 тысячам 168 единицам имущества, находившегося в частной и государственной собственности, и свыше 906 миллионов манатов по историческим и культурным памятникам, мечетям, церквям, музеям, историческим зданиям и крепостям.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова, продолжая объявление резолютивной части обвинительного акта, перечислила факты относительно насильственного исчезновения мирных жителей, пленных и пропавших без вести лиц, а начальник отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов – факты использования наемников, причинения серьезного ущерба экономике и экологии Азербайджанской Республики.

С учетом большого объема обвинительного акта отмечено, что объявление обвинительного акта будет продолжено на очередном процессе.

Очередное заседание суда назначено на 13 февраля.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями данного кодекса.