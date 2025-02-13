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Азербайджан скорректирует работу редакций "Sputnik Азербайджан" и BBC

Политика Материалы 13 февраля 2025 13:29 (UTC +04:00)
Азербайджан скорректирует работу редакций "Sputnik Азербайджан" и BBC

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет скорректирована работа редакций «Спутник-Азербайджан» и BBC News Azərbaycanca, сказал в четверг Trend информированный источник.

"Решение принималось для того, чтобы восстановить баланс в условиях, в которых работают азербайджанские государственные издания за рубежом, и зарубежные журналисты в нашей стране. Число журналистов "Спутник-Азербайджан" в Баку будет равняться числу журналистов государственного агентства АЗЕРТАДЖ в России. То есть сократится, на сегодняшний день, до 1 корреспондента", - отметил наш собеседник.

Тот же паритетный подход будет применен и BBC Azərbaycanca, добавил источник.

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