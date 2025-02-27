НПО подготовили цифровую карту с топографическими и космическими снимками воздействия деятельности горнодобывающей промышленности Армении на окружающую среду

БАКУ/Trend/ - Сегодня коалиция Environmental Protection First (EPF) представила общественности интерактивную цифровую карту горнодобывающей промышленности Армении, отравляющей экологию Южного Кавказа и Каспийского моря. Цифровая карта, которая по сути является инфобанком, подготовлена на азербайджанском, английском и армянском языках.

Как сообщает Trend, председатель входящего в Коалицию общественного объединения «Картографы Азербайджана», составившего цифровую карту, Мугабиль Байрамов сообщил, что над этим уникальным ресурсом более года активно работала команда профессионалов. М.Байрамов отметил, что коалиция Environmental Protection First (EPF) также в 2024 году подготовила на азербайджанском, английском и армянском языках карту под названием «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения», и цифровая карта, основанная на современных программах географических информационных систем (ГИС), была создана на основе той карты, но данные были существенно обогащены. Автор добавил, что интерактивная карта содержит информацию о видах полезных ископаемых, их местонахождении, основных загрязняющих предприятиях и веществах, которыми они загрязняют реки: «В Армении государственные структуры предпочитают молчать об этом, но мы готовим карты и на армянском языке, чтобы местная общественность была в курсе скрываемых от нее экологических преступлений. Являющаяся профессиональным картографическим трудом карта составлена в современной системе координат WGS-84, и, щелкнув по местонахождению объектов, можно получить о них подробную информацию. На фоне карты представлены как топографические, так и космические снимки. Информация о производственных предприятиях получена в результате анализа космических снимков. На карте указаны наименования предприятий по переработке сырья, компаний по их эксплуатации, данные о специализации предприятий, информация об их воздействии на окружающую среду, фото и видеоматериалы».

Соучредитель коалиции Environmental Protection First (EPF) и председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Амин Мамедов отметил, что необходимо немедленно прекратить деятельность по экоциду, осуществляемому Арменией и иностранными компаниями, работающими в этой стране, с нарушением общепринятых экологических норм и стандартов, а также предотвратить отравление Арменией всего региона. Население Армении и общественность стран региона должны знать, что от них скрывают: «Открытый азербайджанскими НПО фронт против экологических последствий горнодобывающей промышленности Армении приветствовали экологические организации разных стран мира. Мы постоянно получаем сообщения о поддержке нашей деятельности. Мы проделали большую работу по этому вопросу на Форуме гражданского общества ООН в мае 2024 года в Кении, Саммите будущего ООН в сентябре в США и на СОР-29 в ноябре. Многие экоактивисты и международные эксперты в ужасе от действий Армении». Амин Мамедов сообщил, что эта тема уже начала обсуждаться в иранских СМИ: «Недавно иранская газета Payam-e ma, специализирующаяся на проблемах экологии, опубликовала обширный репортаж о загрязнении реки Араз. В отчете четко указано, что воды реки Араз сильно загрязнены 59 тяжелыми металлами. Основными загрязнителями являются алюминий, мышьяк, медь, марганец, молибден, свинец и ванадий, которые в основном поступают с горнодобывающих предприятий Армении».

А.Мамедов напомнил, что в своем выступлении на конференции «Устойчивое развитие в горнодобывающей промышленности», которая состоялась в 2024 году в Тегеране, председатель Горнодобывающего дома Ирана Мохаммедреза Бахрам заявил, что сточные воды с армянских медных рудников сбрасываются в реку Араз, однако иранское правительство закрывает на это глаза.

Соучредитель коалиции Environmental Protection First (EPF), член правления Национального форума НПО Азербайджана, депутат парламента Парвана Велиева заявила, что Армения должна создать условия для проведения азербайджанскими НПО совместно с международными организациями и зарубежными НПО экологического мониторинга на своих горнодобывающих предприятиях: «Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже почти 2 года оставляет без ответа обращения азербайджанской общественности и представителей гражданского общества из десятков стран мира по этому вопросу. Армянские горнодобывающие предприятия по-прежнему скрывают свои документы по Оценке воздействия на окружающую среду и отказываются обнародовать их».

Парвана Велиева высоко оценила тот факт, что на интерактивной цифровой карте, представленной общественности, топонимы, принадлежащие азербайджанскому народу, представлены такими, какими они являются на самом деле, и даже приведены ссылки на исторические карты, связанные с топонимами, и подчеркнула важность этого в аспекте памяти западных азербайджанцев.

Соучредитель коалиции Environmental Protection First (EPF) Сабит Багиров предложил Инициативе прозрачности в добывающей промышленности усилить критерии применения экологических норм в своем Стандарте: «Если это произойдет, то Армения, как член Инициативы прозрачности в добывающей промышленности, будет более прозрачной и ответственной в этой сфере. Секретариат Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер также должен занять определенную позицию по этой проблеме. Мы готовы встретиться и с ними. Потому что Армения избегает присоединения к этой Конвенции».

Отметим, что интерактивная цифровая карта, подготовленная коалицией Environmental Protection First (EPF), будет размещена на сайте коалиции в ближайшие дни.