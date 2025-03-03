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ООН подтвердила поддержку Азербайджана в реализации приоритетов развития

Политика Материалы 3 марта 2025 20:58 (UTC +04:00)
ООН подтвердила поддержку Азербайджана в реализации приоритетов развития
Фото: ООН

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ООН подтвердила свою приверженность сотрудничеству с правительством Азербайджана в поддержку приоритетов развития страны, передает Trend.

"Ровно 33 года назад, 2 марта 1992 года, Азербайджан стал членом ООН и с тех пор активно участвует в многосторонних инициативах. ООН остается привержена партнерству с правительством Азербайджана для продвижения национальных приоритетов развития. Тесное взаимодействие является залогом устойчивого прогресса", - говорится в публикации организации в соцсети X.

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