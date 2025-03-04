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МИД Азербайджана ответил Верховному комиссару ООН по правам человека

Политика Материалы 4 марта 2025 09:16 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана ответил Верховному комиссару ООН по правам человека

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Оценка усилий по достижению мира не должна затмевать полную картину. Для достижения справедливости необходимо привлечь к ответственности всех обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

"Справедливое судебное разбирательство, соответствующее международным правовым стандартам, имеет решающее значение для установления истины, обеспечения справедливости в отношении жертв и обеспечения верховенства закона. Только благодаря правде и залечиванию ран мир и примирение победят безнаказанность", - отметил Гаджизаде.

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