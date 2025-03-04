Армения не должна уклоняться от своих обязательств по открытию коммуникаций в регионе – МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения не должна уклоняться от своих обязательств по открытию коммуникаций в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ касательно статьи премьер-министра Армении, опубликованной информационным агентством "Арменпресс".

"Всем известно, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет удерживала под оккупацией международно признанные суверенные территории Азербайджана, что привело к блокаде Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, не вносила положительного вклада в реальный переговорный процесс по открытию коммуникаций в течение четырех лет после 44-дневной Отечественной войны. Несмотря на то, что Армения осведомлена о существующих письменных обязательствах, зафиксированных и подписанных по вопросу открытия коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой страны, она до сих пор не исполнила их.

В целом выдвижение Арменией предложений по маршрутам, которые по сути не имеют значения, трудны для реализации и являются протяженными на практике, направлено на отвлечение внимания от процесса и своих обязательств. Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она не должна отказываться от своих обязательств и должна предпринимать практические шаги по открытию коммуникаций в соответствии с новыми реалиями в регионе", - сказал он.

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