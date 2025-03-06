Очередной группе бывших вынужденных переселенцев, прибывших в село Гасанриз, вручены ключи от квартир (ФОТО) (Обновлено)

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ТЕРТЕР /Trend/ - Сегодня 25 семей бывших вынужденных переселенцев – 75 человек прибыли в село Гасанриз Агдеринского района.

Как сообщили в четверг Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в церемонии вручения ключей от квартир семьям приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, представители прессы и другие лица.

Выступивший на мероприятии заместитель специального представителя Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что после освобождения от оккупации в селе Гасанриз начались восстановительные работы.

"В село уже переселены 50 семей. Далее переселение также будет осуществляться поэтапно. За короткое время село Гасанриз было обеспечено электроэнергией, питьевой водой и природным газом. Здесь построена вся необходимая инфраструктура", - сказал он.

Вернувшиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу.

Отметим, что 3 марта состоялось первое переселение в село Гасанриз. В родные края вернулись 25 семей.

12:27

ТЕРТЕР /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, переселенцами в село Гасанриз стали семьи, ранее временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село переселяется 25 семей – 75 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, пожелали упокоения душам шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.