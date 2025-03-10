Отчет, подготовленный ICMP, был направлен в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отчет, подготовленный Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP), был направлен в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Газанфар Ахмедов, выступая на церемонии презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

По его словам, в письме, поступившем в Государственную комиссию в мае 2018 года от МИД, сообщается, что на встрече, состоявшейся 17 мая 2018 года с директором по политике и сотрудничеству Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) в посольстве Азербайджана в Нидерландах, обсуждались возможности сотрудничества с этой организацией, включая предложение выразить мнение о возможном сотрудничестве на основе членства в организации или заключения двустороннего соглашения.

Г.Ахмедов отметил, что Госкомиссия сочла целесообразным провести переговоры с ICMP с участием представителя МИД, учитывая полезность такого сотрудничества для изучения других возможностей в данной области и международного опыта.

"В 2021 году по инициативе помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева были проведены повторные обсуждения с ICMP. В ноябре 2021 года во время встречи с послом Азербайджана в Королевстве Нидерландов в Гааге ICMP предложила Азербайджану сотрудничество и подписание соответствующего документа.

В связи с этим с начала 2022 года было проведено несколько онлайн-встреч и обсуждений с руководством ICMP с участием сотрудников Администрации Президента, МИД, Службы государственной безопасности (СГБ) и рабочей группы Государственной комиссии.

4 апреля 2022 года генеральный директор ICMP Катрин Бомбергер и директор по политике и сотрудничеству Андреас Клейзер посетили Азербайджан. В ходе визита был подписан Протокол между Госкомиссией и ICMP",- сказал он.

С согласия соответствующих государственных структур Азербайджана 5-16 июня 2023 года Оценочная миссия ICMP посетила Азербайджан, в рамках визита директор по политике и сотрудничеству Андреас Клейзер и программный менеджер организации Кармен Осорно Солис были приняты в Государственной комиссии и ряде соответствующих государственных структур.

"В ходе визита была проведена Оценочная миссия ICMP в Азербайджане с целью выяснения судьбы граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, подготовленный отчет ICMP был направлен в МИД, соответствующие государственные структуры подготовили и представили в МИД свои заключения и предложения по отчету", - добавил секретарь Госкомиссии.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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