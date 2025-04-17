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Обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии

Политика Материалы 17 апреля 2025 19:39 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики на 2024–2025 годы», состоялась экспертная встреча по вопросам сотрудничества между Военно-воздушными силами (ВВС) двух стран.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Италии, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи была особо отмечена значимость подобных мероприятий, проводимых в целях обмена опытом.

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