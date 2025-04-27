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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

Политика Материалы 27 апреля 2025 11:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе поздравительное письмо, сообщает в воскресенье Trend.

“Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня свободы Южно-Африканской Республики.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению сотрудничества между Азербайджаном и Южно-Африканской Республикой в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания,” - говорится в письме.

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