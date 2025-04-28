Азербайджан восстановил мир и стабильность на Южном Кавказе - эксперт из Хорватии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан восстановил мир и стабильность на Южном Кавказе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал старший научный сотрудник Института развития и международных отношений Хорватии Антун Дуймович в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Действия солидарности: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Я чувствую в Азербайджане сильную, позитивную энергию после освобождения вашей страны. У нас была аналогичная ситуация в 1990-х годах. Это ещё одна травма из прошлого, но с счастливым концом и прочным, стабильным решением. И это ещё один элемент, который связывает наши страны: Хорватия восстановила мир в нашем регионе, на Балканах, так же, как Азербайджан восстановил мир и стабильность на Южном Кавказе", - сказал он.

Дуймович отметил, что Хорватия была частью движения неприсоединения.

"Сейчас мы не принимаем в нём активного участия, хотя некоторые наши соседи, например, Сербия, довольно активны в этом движении. Тем не менее, у нас был и остаётся большой интерес к участию в его деятельности", - подчеркнул А.Дуймович.