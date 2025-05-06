Завершился визит премьер-министра Беларуси в Физули и Агдам (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 14:16)

АГДАМ /Trend/ - Завершился визит премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в Физули и Агдам.

Как сообщает во вторник Trend, в рамках визита премьер-министр ознакомился с Агдамским промышленным парком, проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района, и селом Сарыджалы.

Глава белорусского правительства в ходе осмотра промпарка интересовался ходом проводимых здесь работ.

Затем состоялось ознакомление с селом Сарыджалы, а также проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли. Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов рассказали об агрогородке, который будет создан в селе.

Было отмечено, что агрогородок будет создан с участием белорусских специалистов и подчеркнуто, что проект окажет значительное влияние на всестороннее развитие жилых поселений в Агдамском районе, возрождение сельских территорий и экономику региона.

14:16

АГДАМ /Trend/ - Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин после посещения Физулинского района прибыл в Агдам.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, в программу поездки входит ознакомление с Агдамским промышленным парком и проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли.