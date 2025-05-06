Завершился визит премьер-министра Беларуси в Физули и Агдам (Обновлено)

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АГДАМ /Trend/ - Завершился визит премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в Физули и Агдам.
Как сообщает во вторник Trend, в рамках визита премьер-министр ознакомился с Агдамским промышленным парком, проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района, и селом Сарыджалы.
Глава белорусского правительства в ходе осмотра промпарка интересовался ходом проводимых здесь работ.
Затем состоялось ознакомление с селом Сарыджалы, а также проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли. Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Довлетхан Довлетханов рассказали об агрогородке, который будет создан в селе.
Было отмечено, что агрогородок будет создан с участием белорусских специалистов и подчеркнуто, что проект окажет значительное влияние на всестороннее развитие жилых поселений в Агдамском районе, возрождение сельских территорий и экономику региона.
14:16
АГДАМ /Trend/ - Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин после посещения Физулинского района прибыл в Агдам.
Как сообщает региональный корреспондент Trend, в программу поездки входит ознакомление с Агдамским промышленным парком и проектом агрогородка, который будет реализован в селе Гызыл Кенгерли.
Отметим, что подписанные 3 октября 2024 года между Азербайджаном и Беларусью документы предусматривают развитие сельскохозяйственного производства в Агдамском районе и проектирование агрогородка в селе Гызыл Кенгерли.
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