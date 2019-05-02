Азербайджан нацелен на значительное увеличение числа туристов из стран Персидского залива

2 мая 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на то, чтобы увеличить на 20 процентов количество туристов, прибывающих из стран Персидского залива. Об этом в интервью сайту The National сказал главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, сообщает Trend.

Зенгстшмидт сказал, что количество прибывших в 2018 году в Азербайджан туристов из арабских стран выросло на 30 процентов и составило 200 тысяч человек.

"Страны Персидского залива по потоку туристов в Азербайджан стоят на третьем месте после России и Грузии. Предполагается, что число арабских туристов с 2019 года еще больше увеличится и достигнет 240 тысяч человек", - отметил исполнительный директор бюро.

По его словам, страны Персидского залива являются весьма важным рынком для Азербайджана.

"За последние два года такие авиакомпании стран Персидского залива, как Emirates, Etihad Airways, Flydubai и Air Arabia открыли прямые рейсы в Баку и Габалу. Азербайджан планирует привлечь из стран Персидского залива потенциальных клиентов, вкладывающих средства в быстро растущие отрасли недвижимости, обрабатывающей промышленности и сферу услуг, а также развить бизнес-туризм", - добавил Зенгстшмидт.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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