Азербайджанские гимнасты завоевали «серебро» на II Евроиграх в Минске

22 июня 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На второй день II Евроигр «Минск 2019» сборная Азербайджана завоевала первую медаль, сообщает в субботу Trend

«Серебро» в копилку сборной принесли гимнасты по акробатике пара Рухидил Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи, набрав 28,830 баллов в динамичных движениях.

Золотую медаль завоевала российская пара – Виктория Аксенова и Кирилл Старцев.

«Бронза» досталась белорусам Артуру Белиакову и Волне Мельник.

Отметим, что азербайджанская гимнастка в многоборье по художественной гимнастике Зохра Агамирова в упражнениях с мячом набрала 17,850, в упражнениях с булавами - 19,225 баллов, всего 37,075 за оба выступления.

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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