Образцы культурного наследия Испании и Великобритании внесены в Список всемирного наследия

7 июля 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку во время 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО был рассмотрен еще один файл номинации, сообщает в воскресенье Trend.

После коротких обсуждений была принята представленная Испанией номинация о культурном ландшафте Риско-Кайдо и "священных гор" Гран-Канарии.

Затем был выслушан отчет по обсерватории Джодрелл-Бэнк, представленной Великобританией. Докладчик выразил обеспокоенность в связи со строительными работами, проводимыми в буферной зоне обсерватории.

Делегации из Норвегии, Туниса, Кубы и других стран выразили уверенность в том, что научные исследования в этом древнем научном учреждении будут проводиться и в дальнейшем.

Обсерватория Джодрелл-Бэнк была затем включена в Список всемирного наследия.

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