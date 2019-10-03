Глава Погранслужбы Азербайджана находится с проверкой на границе с Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 2-3 октября проверял служебно-боевую готовность пунктов Отдельной пограничной дивизии «Газах» погранвойск, расположенных на госгранице с Арменией, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Были заслушаны рапорты должностных лиц об оперативной обстановке на служебной территории, регулярном нарушении режима прекращения огня подразделениями ВС Армении, провокационно-диверсионных попытках противника и принятыъх в связи с этим контрмерах.

Глава Службы дал поручения по совершенствованию служебной деятельности по обороне и защите госграницы, решительном пресечении провокаций противника, укреплению безопасности личного состава.

Напомним, что ранее Госпогранслуба сообщила, что на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией, в направлении Газахского района Азербайджана пограничные наряды Погранслужбы страны, несущие службу на боевых позициях, выявили и предотвратили продвижение диверсионных групп со стороны боевых позиций ВС Армении в направлении территории Азербайджана. Пограничные боевые посты Азербайджана неоднократно были обстреляны из крупнокалиберного стрелкового оружия со стороны подразделений ВС Армении.

Также 2 октября 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор. В результате водитель экскаватора, гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение. Несмотря на принятые меры спасти его жизнь не удалось

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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