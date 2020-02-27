В Азербайджане обнародована дата проведения первого тура выпускных экзаменов для учеников 9-х классов

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) первого марта 2020 года проведет первый тур выпускных экзаменов для учеников 9-х классов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, на экзамене планируется участие 39 966 учеников.

Ученики, которые примут участие на экзаменах, могут распечатать "Пропускной экзаменационный лист" на сайте ГЭЦ. Наряду с листом им также предоставляется "Памятка". Здесь отражены важные рекомендации в связи с экзаменационным процессом, правила проведения и другая необходимая информация.

Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00.

В ходе экзамена ученикам будет предоставлены 45 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку. Процесс продлится три часа. Экзамен начнется с пересказа услышанного текста на иностранном языке. До сведения участников экзамена доводится, что вход в экзаменационное здание завершится в 10:45

Ученики должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной экзаменационный лист

- подлинник документа, подтверждающего личность ученика:

а) граждане Азербайджана (в том числе не достигшие 16-летнего возраста) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение, выданное Государственной миграционной службой, иностранцы со статусом беженца и члены их семей – удостоверение беженца;

- ученики, в чьих удостоверениях личности нет фотографии, помимо других документов, должны взять с собой справку с фотографией, выданную образовательным учреждением (фотография на справке должна быть размером 3х4 и подтверждена печатью).

Экзамены будут проведены в 87 зданиях по всему Азербайджану.

В некоторых экзаменационных зданиях при входе для подтверждения личности ученика будет использоваться технология Face Recognition (распознавание лица). Главная цель применения новой технологии – организация более быстрого пропуска абитуриентов в здание, где проводится экзамен, и предотвращение входа в здание другого лица вместо зарегистрировавшегося ученика.

В Ясамальском районе Баку предусматривается участие 2980, Бинагадинском - 4508, Сабаильском - 1658, Хатаинском - 3929, Хазарском - 3275, Наримановском - 2907, Сураханском - 3181, Сабунчинском - 5165, Насиминском - 2571, Гарадагском - 2307, Низаминском - 2492, Пираллахинском - 420, в Нахчыванской АР - 3536, в городе Ширван - 1037 учеников 9-х классов.

В целях контроля экзаменационного процесса привлечены 87 общих руководителей экзаменов, 258 руководителей экзаменов, 3145 учителей-контролеров, 268 сотрудников для организации пропуска в экзаменационное здание, 87 представителей здания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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