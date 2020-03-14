Новая серия продуктов Galaxy S20 от Samsung – еще больше возможностей на смартфоне (ФОТО)

11 февраля на церемонии Unpacked, Samsung представил все новинки 2020 года. Среди представленных девайсов особое место было уделено серии смартфонов Galaxy S20. Модельный ряд представлен смартфонами: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Корпус смартфонов представляет собой все тот же закругленный в углах «прямоугольник». Основная конструкция здесь представлена металлической рамкой, соединяющей «закаленное» стекло Gorilla Glass 6. Дополнительных элементов на корпусе смартфонов установлено по-минимуму - на правой стороне расположилась кнопка регулировки громкости и кнопка включения. Тем не менее, смартфоны имеют одну отличительную черту - окруженный металлической рамкой внушительный блок под основные камеры. Здесь блок основных камер у Galaxy S20 почти такой же, как и у S20+: ультраширокоугольная 12 МП, светосилой F2.2, широкоугольная 12 МП, светосилой F1.8, автофокусом и оптической стабилизацией, а также телефото: 64 МП, светосилой - F2.0. В придачу к трем камерам старшая модель получила еще и датчик глубины DepthVision, используемый для более точного размытия фона в портретном режиме. А Galaxy S20 Ultra, оснащен уникальной основной широкоугольной камерой на 108 МП, присущей всей линейке ультраширокоугольной – на 12 МП со светосилой F1.8, телефото объективом на 48 МП, светосилой - F3.5, а также ToF камерой. Фронтальные камеры представлены на смартфонах следующим образом – это 10МП селфи камера для Galaxy S20 и S20+ и 40МП для Galaxy S20 Ultra.

В серии Galaxy S20 используется ультрасовременное программное и аппаратное обеспечение на базе искусственного интеллекта, благодаря которым результаты фото и видео съемки на смартфоны способны удивить даже самых заядлых скептиков. Таким образом, девайсы поддерживают:

· Съемку видео в 8К

· Сверхзамедленную съемку, позволяющую снимать с частотой 960 кадров в секунду.

· Съемку в режиме мультикадр, где при помощи искусственного интеллекта смартфон автоматически снимет и предложит несколько наиболее удачных фото и видео.

· Съемку в режиме Super Steady, что позволяет вам снимать объект в движении минимизируя «дрожание» и «шумы» в кадре.

· Качественную съемку не только днем, но и ночью, благодаря режиму Bright Night. Здесь при помощи увеличенного размера сенсора и искусственного интеллекта, смартфон сделает сразу несколько снимков, а затем объединит их в одну безупречную фотографию.

Дополнительно для достижения 100х зума Galaxy S20 Ultra оснащен изломанной оптической осью и матрицей высокого разрешения. Первый из которых, позволяет увеличить возможности приближения в небольшом пространстве, а вторая предоставляет дополнительное 10-кратное увеличение с покадровой обработкой средствами искусственного интеллекта, чтобы уменьшить эффект дрожания рук и потерю качества при высоких уровнях зуммирования.

Необходимо отметить, что не смотря на внушительные размеры смартфонов, а именно 6,2”, 6,7” и 6,9” для Samsung S20, S20+ и S20 Ultra , девайсы удобно лежат в одной руке, а пользоваться ими достаточно комфортно.

Более 90% передней части смартфонов занимает Dynamic AMOLED дисплей с поддержкой технологии HDR10+. Экран на девайсах «безграничный» с единственным небольшим вырезом под фронтальную камеру, что позволяет полностью сосредоточиться и погрузиться в происходящее на экране. А благодаря возможности работы на частоте 120 Гц здесь удобно не только смотреть фильмы, но играть в новейшие игры. Ведь с такой интересной возможностью прокрутка и анимация становятся плавнее, но при этом не стоит бояться повышенного расхода батареи. Так как все смартфоны серии получили «вместительные» аккумуляторы, таким образом на Galaxy S20 установлена батарея на 4000 мАч, на Galaxy S20+ — 4500 мАч, а на Galaxy S20 Ultra — 5000 мАч.

А самое главное с новыми смартфонами вы сможете записать любую игру, заснять любое количество фото и видео, и быть обладателем огромной медиатеки из любимых песен, благодаря

128 Гб внутренней памяти и возможности увеличения пространства хранения до 1.0 ТБ при помощи microSD карты.

Также на смартфоны серии Galaxy S20 действует специальное предложение о предаказе. Таким образом с 12 Февраля до 9 Марта, заказывая смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra вы получаете уникальный шанс получить в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds+. Также отметим, что цена Samsung Galaxy S20 составляет - 1999 АЗН, S20+ 2299 АЗН, а S20 Ultra - 2899 АЗН,

Осуществить предзаказ, а также получить дополнительную информацию можно в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.