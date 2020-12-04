В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

Общество 4 декабря 2020 14:07 (UTC+04:00)
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня светлая память шехидов Отечественной войны была почтена в стране минутой молчания. В том числе память шехидов почтили минутой молчания в пострадавшей от ракетных ударов армянских ВС Гяндже. Во время неоднократных ракетных обстрелов Гянджи 4-17 октября погибли 26 и были ранены 118 мирных жителей города.

Напомним, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!

(Текст: Кямаля Сеидова)

В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Image
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Гяндже минутой молчания почтили светлую память шехидов Отечественной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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