МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ношением масок (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ношением защитных масок. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

"Еще раз обращаемся к гражданам с просьбой соблюдать правила карантина и носить защитные маски. Соблюдая карантинные правила, граждане оберегают себя, своих близких и общество в целом. Правовые нормы в связи с пандемией действуют не только в Азербайджане, но и во всех остальных странах мира, и их соблюдение строго контролируется. Ряд стран применяет более жесткие меры наказания в сфере контроля за выполнением правил, установленных в этой сфере. К примеру, в Турции в отношении лиц, не пользующихся защитными масками, применяется штраф в эквиваленте 219 манатов, Германии - 307 манатов, Великобритании - 235 манатов, Франции - 276 манатов, США - от 510 до 550 манатов. Есть страны, где, помимо штрафов, действует и арест на 30 суток", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)