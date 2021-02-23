В Азербайджане учрежден экологический альянс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан Альянс DANMA (Национальный альянс во имя устойчивого Азербайджана), который объединяет организации, работающие в области окружающей среды или поддерживающие экологическую политику. В связи с этим в Бакинском конгресс-центре прошла пресс-конференция.

Как сообщает во вторник Trend, с марта 2020 года по инициативе учредителя ОО IDEA Лейлы Алиевой был начат инклюзивный диалог между представителями многих организаций и групп, работающих в области экологии в нашей стране, с целью объединения усилий по защите окружающей среды.

По итогам интерактивных дискуссий и встреч, проведенных на сегодняшний день, возникла необходимость объединения экологических активистов в единый Альянс. Основные цели Альянса - поддержка создания зеленого и устойчивого будущего Азербайджана, включая мобилизацию молодежи для защиты окружающей среды, добиться улучшения сотрудничества между частным сектором, правительством и гражданским обществом для решения экологических проблем в стране. В ходе встреч с участием организаций-членов Альянса были проведены обсуждения в связи с текущей экологической ситуации в Азербайджане и путями решения проблем, начаты исследования.

Как известно, экологические проблемы на Земле становятся все более сложными, и борьба с ними требует все больше сил и усилий. Эффективная защита окружающей среды требует совместных усилий молодых экоактивистов, которые думают о будущем нашей планеты, разработки более систематических способов борьбы. С учетом этого, повышение осведомленности об экологических угрозах, привлечение молодых людей к экологической деятельности и расследование преднамеренного или случайного ущерба окружающей среде, продвижение экологически чистых моделей потребления и производства в числе основных задач Альянса.

В первую очередь в Альянс вошли: Азербайджанское представительство Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF Azerbaijan), EkoSfera - социально-экологический центр, AZGREEN, Молодежная организация здорового мышления, Общественное объединение Человек и среда, Экологическое общественное объединение "К здоровой жизни" и другие организации.

Хотя устойчивое развитие является всеобъемлющей концепцией, в ее основе лежит экологическое здоровье нашей планеты. Альянс призывает всех любящих природу молодых людей принимать активное участие в противодействии угрозам окружающей среде и не отрицать, что экологические проблемы являются самой серьезной угрозой для человечества перед лицом экологической катастрофы.

Отметим, что подать заявку на вступление в Альянс могут все экологические активисты.

https://www.facebook.com/DANMA.Azerbaijan/

https://www.instagram.com/danma.azerbaijan/

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)