В Азербайджане втрое увеличится число охваченных реабилитационными услугами

БАКУ /Trend/ - В результате открытия новых реабилитационных центров министерства труда и социальной защиты количество лиц, охваченных реабилитационными услугами, увеличится втрое и достигнет 30 000 человек.

Как передает в среду Trend, об этом сказала директор Сумгайытского реабилитационного центра Парвана Гаджиева.

По ее словам, в послевоенный период 210 ветеранов были обеспечены 1220 реабилитационными средствами.

"В Сумгайытском реабилитационном центре начат процесс предоставления ветеранам высокотехнологичных протезов, и их получили уже 15 человек. Для реабилитации раненых военнослужащих в Центре применяются эффективные физиотерапевтические методы и используется современное оборудование. Ветеранам также предоставляются социальные и психологические услуги. Сумгайытский центр имеет возможность оказывать комплексные услуги по медицинской и социальной реабилитации 1500 человек в год", - сказала Гаджиева.

Отметим, что в 2019-2020 годах были переданы в пользование Евлахский и Нафталанский, Лянкяранский, Шекинский, Хачмазский, Ширванский, Сумгайытский реабилитационные центры, Мардакянский реабилитационный пансионат, Ортопедический производственно-реабилитационный центр, а на днях и Шаганский реабилитационный пансионат. В этом году планируется открытие детских реабилитационных центров в Габале и Шамкире.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)