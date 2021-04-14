В Азербайджане выявлено 2 293 новых случая заражения COVID-19, выздоровел 2 071 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 293 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 2 071 человек, скончался - 31, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 291 894 случая заражения COVID-19. Из этого числа 255 833 человека выздоровели, 4 009 – скончались. Продолжается лечение 32 052 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 086 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 054 472.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)