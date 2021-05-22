Очень обрадовалась выходу в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике – азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова

БАКУ /Trend/ - Очень обрадовалась, когда узнала, что прошла в финал, завтра постараюсь продемонстрировать хорошее выступление, сказала в субботу Trend участница Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова.

Напомним, что Марьям Топчубашова с результатом 18.400 балла (шестая позиция) вышла в финал проходящих в Баку соревнований.

«В финале буду стараться, чтобы занять призовое место. После выступления в квалификации тренер меня похвалил и сказал, что нужно продолжать плодотворно работать, чтобы поднимать уровень», - отметила она.

В ходе соревнований Топчубашова выступила в индивидуальной программе, в составе трио и в группе. По ее словам, легче ей дается выступление в трио.

«Признаюсь, больше люблю выступать в составе трио. Ощущение, что упражнение дается легче. Хотя, конечно, и в группе, и в трио ответственности больше, ведь здесь ты отвечаешь не только за себя», - добавила азербайджанская спортсменка.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)