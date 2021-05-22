Азербайджанская команда вышла в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская команда с результатом 17.450 балла вышла в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп в возрастной категории 12-14 лет, сообщает в субботу Trend.

Группа, представляющая Азербайджан в составе Марьям Топчубашовой, Фидан Ибрагимовой, Эвелины Козловской, Лейлы Ахмедовой и Айлин Алиевой, заняла шестую позицию.

В финал также вышли группы из России (19.050 балла), Болгарии (18.200 балла), Венгрии (18.125 балла), Украины (17.900 балла), Португалии (17.850 балла), Литвы (16.650 балла), Молдовы (15.800 балла).

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)