Марафон "YAŞAT" прошел очень успешно - Эльвин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Марафон "YAŞAT" прошел очень успешно.

Об этом сказал глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, марафон, который проходил около одного месяца, был нацелен на то, чтобы азербайджанцы мира, объединившись, оказали помощь тем, благодаря кому была одержана победа в Отечественной войне страны: "Думаю, что данный марафон не должен завершаться на этом, а должен проводиться и дальше. В Фонд поступила помощь из самых далеких стран".

Гусейнов подчеркнул, что до настоящего времени Фондом "YAŞAT" было израсходовано свыше трех миллионов манатов: "Фонд отправил на лечение в Турцию 94 тяжелораненых военнослужащих. Из них 32 уже вернулись после лечения на родину. На этой неделе в братскую страну будут отправлены еще пять раненых участников Отечественной войны".

Исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев отметил, что с начала марафона - с 29 апреля и по сегодняшний день собрано более 1 миллиона манатов.

По его словам, в топ-5 зарубежных стран, из которых поступило больше всего пожертвований - Турция, Украина, Россия, Великобритания и Израиль.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)