Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 483 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 181, вторую – 302.

Общее количество введенных доз вакцины – 4 357 839.

При этом первую дозу препарата получили 2 581 000, вторую – 1 776 839 человек.