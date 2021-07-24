Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике, на которых Азербайджан представляет Иван Тихонов, сообщает в субботу Trend.
Азербайджанский гимнаст уже продемонстрировал выступление в опорном прыжке, за которое получил 13.600 балла, и упражнение на параллельных брусьях - 12.766 балла.
Соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 24 июля по 3 августа.
Будут разыграны медали в индивидуальном и командном первенствах, а также в отдельных видах – в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)
Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)
Состоялась встреча вице-премьера правительства Азербайджана с делегацией во главе с замминистра экономразвития РФ (ФОТО)