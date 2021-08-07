В минздраве Азербайджана рассказали о важности вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вновь выросло число людей, инфицированных коронавирусом. Однако по показателям тяжелобольных и смертности рост не зафиксирован, что объясняется активным процессом вакцинации от COVID-19.

Об этом сказал в субботу Trend глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

По его словам, чем активнее граждане будут участвовать в вакцинации, тем меньше будет число тяжелобольных и показатель смертности.

"Важность вакцинации заключается в защите от болезней, предотвращении распространения инфекции, летальных исходов путем выработки иммунитета против инфекции. Сравнительный анализ текущей ситуации с тем периодом, когда вакцинация не проводилась, показывает, что уровень смертности от коронавируса в настоящее время невысокий", - сказал Абубекиров.

Он добавил, что часть вакцинированных может заразиться коронавирусом, однако перенесет болезнь в легкой форме.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)