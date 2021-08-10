Большинство зараженных коронавирусом в Азербайджане не были вакцинированы - главный инфекционист

БАКУ /Trend/ - В настоящее время подавляющее большинство инфицированных COVID-19 в Азербайджане не были вакцинированы.

Об этом сказал в интервью Главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов, передает Trend.

- Какая эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в настоящее время в стране?

- В настоящее время мы наблюдаем отрицательную динамику эпидемиологической ситуации с COVID-19. С одной стороны, это отражается на суточном приросте случаев инфицирования, а с другой - на процентном соотношении случаев заражения коронавирусом к числу выздоровевших.

- Чем можно объяснить рост числа новых случаев инфицирования?

- Хочу перечислить некоторые из основных факторов, которые приводят к увеличению числа случаев заражения. Если принять во внимание опыт борьбы с пандемией, то можно увидеть, что каждый раз, когда происходит смягчение правил карантина в периоды, когда количество заражений невелико, через определенный промежуток времени наблюдается рост числа случаев инфицирования. Естественно, смягчение карантинных правил приводит к росту числа случаев инфицирования, потому что наиболее важным фактором распространения инфекции является увеличение числа контактов между людьми. Сегодня, в отличие от прошлых периодов, разрешены различные массовые мероприятия, возобновилась деятельность столичного метрополитена и крупных торговых центров. Однако у некоторых слоев населения мы видим безответственное отношение к таким защитным мерам, как ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и другим. Люди, с одной стороны, устали, а с другой – излишне успокоились. Другая причина заключается в том, что в нашей стране выявлены более заразные мутантные варианты вируса. Ожидается, что этому росту также будет способствовать быстро распространяющийся штамм «Дельта» коронавируса. Но нельзя забывать, что пандемия еще не закончилась, она продолжается. И мы должны быть очень осторожны в этом вопросе.

- Каковы различия в клинических проявлениях новых мутантных штаммов?

- Конечно, новые штаммы в некоторой степени отличаются от предыдущих по своим клиническим и другим проявлениям. Наблюдения показывают, что штамм «Дельта» вдвое более заразен, чем классический штамм, и симптомы проявляются после более короткого латентного (скрытого) периода. Особенно заметны различия в первых признаках болезни. То есть в этом варианте наряду с повышением температуры во время болезни наблюдаются и другие симптомы, такие как насморк, боль в горле, головная боль, тошнота, рвота, диарея. Это немного сбивает с толку людей. У ковидных больных создается впечатление, что у них простуда или другие легкие респираторные заболевания. В такой ситуации симптомы не принимаются всерьез и, как результат, обращение к врачу бывает запоздалым.

Отмечено, что у некоторых пациентов вирусная нагрузка бывает выше, внезапное ухудшение состояния в первую неделю происходит быстрее. Однако дальнейшее течение, особенно обострения и осложнения, бывает таким же. В целом есть предположения, что при этом варианте существует риск более тяжелого течения болезни, но они пока полностью не обоснованы. Однако на основании этих различий нельзя подтвердить наличие у пациента штамма «Дельта» коронавируса. Для этого существуют специальные лабораторные исследования.

- Какие факторы препятствуют увеличению числа случаев инфицирования?

- Я уже упомянул о неукоснительном соблюдении «золотых» правил защиты от коронавируса. Еще один фактор - формирование у населения коллективного иммунитета против инфекции. Как известно, это происходит двумя путями: естественным, то есть за счет перенесенного инфекционного заболевания, и искусственным - за счет вакцинации. Чем больше граждан страны будет вовлечено в этот процесс, тем больше возможностей контролировать эпидемиологическую ситуацию. Мировая практика дает основание считать, что единственный способ избавиться от пандемии - это массовая вакцинация населения. То есть по мере увеличения числа нечувствительных к инфекции людей вокруг носителя вируса эпидемиологическая цепочка разрывается, и в конечном итоге количество новых случаев инфицирования коронавирусом уменьшается. Также хочу отметить, что, хотя эффективность существующих вакцин против инфекции COVID-19 разная, 100-процентной защиты нет. Таким образом, подавляющее большинство вакцинированных людей либо не инфицированы, а даже если они заражены, то болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, а количество госпитализаций, особенно тяжелых пациентов с COVID-19, значительно сокращается. Можно с уверенностью сказать, что вакцинация спасла сотни тысяч жизней по всему миру. Однако не каждый вакцинированный полностью застрахован от инфекции, поэтому им все равно следует использовать средства защиты, как и другим.

- Насколько эффективны существующие вакцины против новых мутантных штаммов?

- По этому поводу проводятся различные исследования. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что все вакцины, одобренные для использования, эффективны против существующих штаммов. Исследования также показывают, что эффективность этих вакцин против новых штаммов, хотя и несколько ниже, но все же достаточно высока. Следует отметить, что только путем массовой вакцинации можно предотвратить распространение вируса и в то же время предотвратить образование новых мутаций.

- На каком уровне в настоящее время находится процесс вакцинации в стране?

- В последние месяцы этот процесс идет быстрее. Оперативный штаб ежедневно распространяет информацию о том, что около 40-60 тысяч человек в день проходят вакцинацию. На сегодняшний день в нашей стране введено в целом более пяти миллионов доз вакцин, и более двух миллионов человек получили две дозы. Как известно, через некоторое время после введения второй дозы вакцины наблюдается формирование защиты. Для того чтобы остановить эпидемический процесс, более целесообразно полностью вакцинировать около 70-80 процентов населения. С этой точки зрения в ближайшее время будет возможно вакцинировать более половины населения, и могу сказать, что в настоящее время подавляющее большинство инфицированных не вакцинированы. Важно помнить, что существует небольшое количество людей, у которых есть реальные противопоказания к вакцинации. Поэтому по мере увеличения числа вакцинированных мы защищаем эту группу населения.