В Азербайджане полицейские в штатском будут проводить проверки в торговых центрах - МВД

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане полицейские в форме и в штатском будут проводить проверки в торговых центрах.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.