Парк «Гянджлик» - излюбленное место отдыха бакинцев и гостей столицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Парки придают Баку особую красоту. Еще одним украшением азербайджанской столицы стал недавно открывшийся парк «Гянджлик».

Он расположен в Хатаинском районе Баку, и площадь его территории составляет 43 гектара. В парке высажено до 300 тысяч кустов и деревьев.

В новой зоне отдыха появились спортивные и детские площадки, аттракционы, тренажеры. В парке также есть места для пикников, велосипедные дорожки.

На аллеях парка для удобства посетителей установлены информационные табло и указатели.

Одним из самых красивых мест на его территории является искусственное озеро.

Таким образом, в парке создана инфраструктура для отдыха жителей и гостей города. С его территории открывается живописный вид на столицу и акваторию бакинской бухты.

Парк был открыт сравнительно недавно, но уже стал излюбленным местом отдыха бакинцев.

Напомним, что 26 августа в открытии парка «Гянджлик» приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Trend представляет вниманию читателей фотосессию из парка.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)